الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفيات الإثنين 10/5/2021

مطالب شعبية بتأجيل قروض البنوك للشهر الحالي

أسعار الذهب الإثنين 10/5/2021

القدس ينتفض والغاز المسيل للدموع يشوب أجواء الأقصى

عملة إيثريوم المشفرة تقفز مجددا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الفراية يوعز بالافراج عن 439 موقوفا بمناسبة عيد الفطر

المملكة تتحرى هلال شهر شوال غدا

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مصر: اللقاح ضد كورونا سيكون سنويا

الإثنين، 10-05-2021 10:48 ص

جهاز لخبز البيتزا في 3 دقائق بشوارع إيطاليا - فيديو

بيتزا


الوكيل الإخباري - وضعت آلات أوتوماتيكية لتحضير البيتزا في أحد شوارع العاصمة الإيطالية روما، وتعمل الآلات الجديدة على مدار 24 ساعة لتحضير وبيع البيتزا فى مدة زمنية قياسية تبلغ 3 دقائق فقط.

اضافة اعلان

وحملت آلات البيتزا التي وضعت في طريق كاتانيا اسم "Mr. Go"، وذلك وفقًا لـ "يورونيوز".


وتعمل آلات بيع البيتزا بنفس طريقة عمل ماكينات بيع الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية، بحيث يضع الشخص العملات المعدنية أو الورقية داخل الماكينة، ثم يحدد نوع البيتزا المفضلة له من القائمة التى توفر أنواع مختلفة من البيتزا، منها "مارجريتا، وأربعة أنواع من الجبن، وديافولا أو بيتزا مع لحم المقدد)، وفي غضون ثلاث دقائق فقط، تخرج الآلة بيتزا طازجة داخل عربة من الكرتون.


وتحضر البيتزا عبر الآلات الأوتوماتيكية الجديد من دون تدخل أي عنصر بشري، حيث تملأ خزانات الماكينة بالدقيق والمياه والجبن والإضافات الأخرى اللازمة للبيتزا، وبشكل أوتوماتيكي مبرمج تجرى عملية خلط المكونات والعجن والطهي عند درجة حرارة 380، لتنتهي عملية الإنتاج كاملة عن طريق الآلة دون مساعدة عمال.

 

 

البيان

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
لوح

أربعيني يهرب من الشرطة على لوح تزلج في ألمانيا

60978e5e4c59b772fb540427

العثور على قائمة طعام عمرها 108 أعوام في مدينة ليفربول ببريطانيا-صورة

last-081120-3

عرض أكبر ألماسة روسية للبيع بـ20 مليون دولار

فضاء

سيدة بريطانية تدعي اختطافها من كائنات فضائية 52 مرة - صور

هلال

مفتي مصر يصف علامات ليلة القدر

منك

حرق ملايين جثث المنك في الدنمارك على مدى شهرين

أخبار متعلقة
درجات

الدراجات الهوائية تشقّ طريقها ببطء لتصبح وسيلة نقل في روما