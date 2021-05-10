جهاز لخبز البيتزا في 3 دقائق بشوارع إيطاليا - فيديو

الوكيل الإخباري - وضعت آلات أوتوماتيكية لتحضير البيتزا في أحد شوارع العاصمة الإيطالية روما، وتعمل الآلات الجديدة على مدار 24 ساعة لتحضير وبيع البيتزا فى مدة زمنية قياسية تبلغ 3 دقائق فقط.

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وحملت آلات البيتزا التي وضعت في طريق كاتانيا اسم "Mr. Go"، وذلك وفقًا لـ "يورونيوز".



وتعمل آلات بيع البيتزا بنفس طريقة عمل ماكينات بيع الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية، بحيث يضع الشخص العملات المعدنية أو الورقية داخل الماكينة، ثم يحدد نوع البيتزا المفضلة له من القائمة التى توفر أنواع مختلفة من البيتزا، منها "مارجريتا، وأربعة أنواع من الجبن، وديافولا أو بيتزا مع لحم المقدد)، وفي غضون ثلاث دقائق فقط، تخرج الآلة بيتزا طازجة داخل عربة من الكرتون.



وتحضر البيتزا عبر الآلات الأوتوماتيكية الجديد من دون تدخل أي عنصر بشري، حيث تملأ خزانات الماكينة بالدقيق والمياه والجبن والإضافات الأخرى اللازمة للبيتزا، وبشكل أوتوماتيكي مبرمج تجرى عملية خلط المكونات والعجن والطهي عند درجة حرارة 380، لتنتهي عملية الإنتاج كاملة عن طريق الآلة دون مساعدة عمال.

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