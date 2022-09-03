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حادثة تكسر القلوب.. طبيب مصريّ يعثر على جثة ابنته بشكل مُفاجئ

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السبت، 03-09-2022 07:31 م

حادثة تكسر القلوب.. طبيب مصريّ يعثر على جثة ابنته بشكل مُفاجئ

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الوكيل الاخباري- لم تكن مفارقات القدر سهلة على طبيب مصري هرع لإسعاف مصابي حادث تصادم قطار بباص ركاب في محافظة الشرقية بمصر.

ووفقاً لموقع "لبنان24"، فقد تفاجأ الدكتور علاء عبد السلام، طبيب الطوارئ في مستشفى فاقوس المركزي، بالعثور على ابنته من بين المتوفين جراء الحادث، وذلك حينما كان يحمل المصابين بالحادث واحداً تلو الآخر مؤدياً عمله.

وارتسمت الصدمة على وجه عبد السلام، ولم تسعفه دموعه من قساوة ما رأى، إلى أن سمعه الحاضرون يردد كلمات غير مفهومة بينها: "لا إله إلا الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا".

وتوفيت الفتاة وفق المعلومات، بمجرد وصولها المستشفى، في حين لم يستطع والدها إنقاذها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

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ووفقاً للتقارير، فإنّ عائلة الطبيب كانت من بين المصابين في الحادث الذي أدى إلى وفاة ابنته، بينما تقبع زوجته بالعناية المركزة بحالة خطرة ومعها أولادها.

 

لبنان24


 




 

 


 

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