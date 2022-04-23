حادثة غريبة.. صاعقة رعدية تضرب قطيعاً من الإبل في السعودية

الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة، ضربت صاعقة رعدية، قطيعا من الإبل غرب محافظة عفيف السعودية، وأدت إلى نفوق خمسة منها.

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وتشهد محافظتي عفيف ومهد الذهب، أمطارا متفرقة منذ الخميس.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، مقطع فيديو متداولا، يظهر أثر الصاعقة الرعدية، ونفوق الإبل التي أصابتها حول حظيرتها وقت هطول الأمطار والزوابع الرعدية.



وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد أصدر تنبيها، يتوقع حدوث رياح نشطة وسحب رعدية وتدني في مدى الرؤية على مناطق عدة في المملكة السعودية.



وتوقع المركز، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد، على عدة مناطق، تشمل أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير والباحة.



ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية، عن المركز توقعه، امتداد الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد، إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.



البيان