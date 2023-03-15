حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام أعين والدهم في السعودية -فيديو

الوكيل الإخباري - تسببت السيول التي شهدتها منطقة جازان، مساء أمس، في وفاة 4 أطفال غرقًا بعد أن جرفت مركبتهم أمام أعين والدهم في حادثة مأساوية شهدتها قرية ملحة في السعودية .
وفي التفاصيل، باشرت فرق الدفاع المدني الحادثة التي تسببت في حزن كبير خيم على محافظة صبيا ومنطقة جازان. وشهدت منطقة جازان أمطارًا غزيرة سالت على إثرها العديد من الأودية وأطلقت مديرية الدفاع المدني إنذارها للأهالي بعدم الاقتراب من مجاري السيول.
جدد #الدفاع_المدني من تحذيراته من المجازفة والمرور خلال جريان #السيول التي تشهده المنطقة هذه الأيام .. #جازان #صبيا pic.twitter.com/UybpPpFbTJ— #جـوال_منطقة_جازان (@Jawal_Jazan) March 14, 2023
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