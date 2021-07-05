الإثنين 05-07-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يحبط محاولات تسلل وتهريب مخدرات وأسلحة

مطالبة بخلية أزمة لتدارس ارتفاع أسعار السلع

الخصاونة يؤكد من عجلون وجرش ضرورة دعم المشاريع الشبابية والصغيرة

إغلاق 5 منشآت لعدم التزامها بأمر الدفاع 26

الخارجية تؤكد لـ الوكيل أنه لا إصابات بين الأردنيين نتيجة حرائق قبرص

وفاة فتى غرقاً في الشونة الجنوبية

في سابقة غريبة في المملكة .. فقدان ورقة إجابة طالبة بمبحث الكيمياء

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 35% خلال النصف الأول من العام الحالي

انخفاض المواليد في الأردن بنسبة 10.5% خلال 2020

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الإثنين، 05-07-2021 10:42 ص

حادثة مؤلمة امرأتان ايطاليتان تتجمدان حتى الموت في جبال الألب - صورة

maxresdefault


الوكيل الإخباري - شهد جبل مونتي روزا الصخري الذي يقع على الحدود السويسرية الإيطالية حادثةً مؤسفةً للغاية راحت ضحيتها امرأتان فقدتا حياتهما بعدما تاهتا في قمة الجبل التي يطلق عليها دوفورسبيتيز والتي يصل ارتفاعها لأكثر من 4630 متراً.

اضافة اعلان


وقال عمال الإنقاذ في وادي أوستا الواقع شمال غرب إيطاليا إنّهم تلقوا بلاغاً بفقدان امرأتين ورجل في الجبل، الأمر الذي دفعهم للخروج بحثا عنهم.


وأكدّ عمال الإنقاذ بأنّ الطقس السيء الذي كان سائداً في المنطق أخر علمية الإنقاذ حتى أنّ طائرة الهيلكوبتر لم تستطع الهبوط إلا مع حلول الليل.


وقال العمال إنّ المرأتين توفيتا متجمدتين في حين تم نقل الرجل إلى مستشفى سويسري حيث كان يعاني من انخفاض في درجة حرارة جسمه بسبب البرد.

 


 

المصدر - 218 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1017638718_0_869_1926_1911_1000x541_80_0_0_67064931ff54065107f80860d64edcc3

زوجان اسبانيان يساعدان طفلهما على الابصار بهذه الطريقة

kate-middleton-youtube-videos-t

الكشف عن سبب غياب كيت ميدلتون عن مراسم إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا

thumbs_b_c_b3d23b386f13cacc839020774d6cad5a

مطعم بريطاني يحتفل باستقالة وزير الصحة بتوزيع الكباب مجاناً

fresh-fish-selection

خمس علامات تدل على أن السمك فاسد

d342b3d6-0929-4f34-8e99-e5884d3b5930

أفكار مفيدة تجعلك أكثر يقظة في الحياة

download

معاني الألوان في التصميم