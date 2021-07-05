حادثة مؤلمة امرأتان ايطاليتان تتجمدان حتى الموت في جبال الألب - صورة

الوكيل الإخباري - شهد جبل مونتي روزا الصخري الذي يقع على الحدود السويسرية الإيطالية حادثةً مؤسفةً للغاية راحت ضحيتها امرأتان فقدتا حياتهما بعدما تاهتا في قمة الجبل التي يطلق عليها دوفورسبيتيز والتي يصل ارتفاعها لأكثر من 4630 متراً.

اضافة اعلان



وقال عمال الإنقاذ في وادي أوستا الواقع شمال غرب إيطاليا إنّهم تلقوا بلاغاً بفقدان امرأتين ورجل في الجبل، الأمر الذي دفعهم للخروج بحثا عنهم.



وأكدّ عمال الإنقاذ بأنّ الطقس السيء الذي كان سائداً في المنطق أخر علمية الإنقاذ حتى أنّ طائرة الهيلكوبتر لم تستطع الهبوط إلا مع حلول الليل.



وقال العمال إنّ المرأتين توفيتا متجمدتين في حين تم نقل الرجل إلى مستشفى سويسري حيث كان يعاني من انخفاض في درجة حرارة جسمه بسبب البرد.





المصدر - 218