حادث مأساوي..بتر ساق مسافرة علقت بدرج كهربائي في مطار بانكو - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشرت مقاطع فيديو صادمة لسائحة علقت ساقها في ممر متحرك بمطار بانكوك واضطر المسعفون إلى بتر الساق لإنقاذ السيدة.

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وكان من المقرر أن تستقل الراكبة التايلاندية البالغة من العمر 57 عامًا رحلة من مطار دون موينغ في بانكوك إلى مقاطعة ناخون سي ثامارات الجنوبية، صباح يوم الخميس، في مبنى الركاب 2 بالمطار. ولكن في حادث غريب، تعثرت في حقيبتها الوردية قبل أن تُجر ساقها اليسرى إلى الآلة الموجودة في نهاية المشغل.

وتخبط المارة المذعورون لإيقاف تشغيل مفتاح الطوارئ، حيث استمرت الآلة في تمزيق عضلات الطرف والأوتار والعظام. في نهاية المطاف، اضطر فريق طبي هناك إلى قطع ساقها اليسرى من فوق الركبة، وفقًا لمسؤولي المطار. ثم نُقلت بعد ذلك إلى مستشفى بوميبول أدولياديغ في العاصمة لتلقي العلاج في حالات الطوارئ.

وقال الفريق الطبي في المستشفى إنها أُرسلت في البداية إلى كارون، حيث قيل لها إنهم لا يستطيعون إعادة ربط ساقها، لكن المرأة طلبت نقلها إلى مستشفى آخر لتقييم الاحتمال.



أمرت سلطات المطار بفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث. وكانت هناك حقيبة سفر ملقاة بالقرب منها تفتقد عجلتين، وشوهدت الألواح الصفراء التي تشبه المشط مقطوعة من حيث تغطي عادةً حافة الحزام حيث ينتهي الممشى المتحرك.

في غضون ذلك، تم إغلاق الممشى الأوتوماتيكي للحركة أثناء قيام فريق هندسي بإجراء عمليات تفتيش وفحوصات أمنية. وقال مطار دون موينغ في بيان: "زارت مديرة مطار دون موينغ وإدارته المريضة لمتابعة العلاج.. ويشعر مطار دون موينغ بحزن عميق جراء الحادث ومستعد لتحمل المسؤولية بشكل كامل وكذلك رعاية النفقات الطبية والتعويضات".

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