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الأحد، 27-06-2021 02:14 م

حارس بنك يطلق النار على زائر رفض ارتداء القناع الطبي في الهند

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الوكيل الإخباري - يبدو أن ارتداء القناع الطبي أصبح أكثر من مجرد "إلزامي" في بعض المناطق من هذا العالم، حيث أطلق حارس لأحد البنوك النار على زائر رفض ارتداءه في الهند.

في ولاية أوتار براديش الهندية، وبحسب ما أفادته وكالة "الهند اليوم" فتح أحد حراس أمن البنك النار على زائر رفض ارتداء قناع الوجه الطبي، ونتيجة للحادث، أصيب الزائر، وهو عامل سكك حديدية ويدعى راجيش كومار، في ساقه.

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قالت الوكالة: إن كومار تم إدخاله إلى المستشفى حيث كان فاقدًا للوعي.
تم اعتقال الحارس، الذي بدأ إطلاق النار، من قبل الأجهزة المصرح لها.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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