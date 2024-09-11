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تعرف على نواب محافظة معان في مجلس النواب القادم - أسماء
عاجل | أسماء وأرقام الفائزين بانتخابات "ثالثة عمان "
هؤلاء نواب محافظة عجلون في مجلس النواب العشرين - صور
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الوكيل ينشر نتائج الانتخابات الأولية (أسماء) - تحديث مستمر
بالأسماء.. النتائج الأولية للفائزين بالانتخابات في عمان الأولى
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