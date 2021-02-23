الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نتيجة للوضع الراهن .. الحكومة تحذّر الأردنيين

التربية لـ الوكيل : قرار هام حول العودة الى المدارس لبعض الصفوف نهاية الاسبوع الحالي

الحظر الشامل الجمعة يسيطر على مواقع التواصل

وزير الأوقاف : لا جديد بشأن المساجد

إصابة موظفين من التعليم العالي بكورونا

إيعاز من وزير الداخلية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الارصاد لـ الوكيل : أمطار قادمة الى المملكة نهار الجمعة

إعلان هام من الضمان بشأن استدامة

الأوبئة لـ الوكيل : ندرس خيارات صعبة على الأردنيين

وزير الصحة ينفي البحث في إغلاق عمان

الثلاثاء، 23-02-2021 11:37 ص

حاكم دبي يتكفل بعلاج طفلة عراقية تعاني من مرض نادر

MBR-Drones-820x394


الوكيل الاخباري - تكفل محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس وزرائها، حاكم دبي، بعلاج الطفلة العراقية، لافين، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

اضافة اعلان

هذا وأعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أنه سيباشر علاج الطفلة خلال أيام قليلة، بعقار طبي مبتكر اسمه "(AVXS-101) Zolgensma"، حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والجهات الصحية الرسمية في الإمارات، إذ يعد هذا الدواء أغلى عقار طبي في العالم، وهو عبارة عن حقنة واحدة.


وأشار المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، محمد العوضي، لـ"الإمارات اليوم"، إلى أن عملية لافين ستبدأ خلال أيام قليلة، بعد الحصول على الحقنة من الشركة المصنعة، موضحا أن هذه العملية تعد الثالثة من نوعها التي يجريها المستشفى.


الطفلة «لافين» مع والديها وشقيقتها


كما أكد أن جميع الفرق المتخصصة في المستشفى تعمل بشكل منسق ومتكامل، لتقديم العلاجات اللازمة للطفلة العراقية وإنهاء معاناتها
جدير بالذكر أن مرض لافين (مرض ضمور العضلات الشوكي - المرحلة الثانية)، يعتبر مرض جيني نادر، إذ تبلغ كلفة علاجه نحو ثمانية ملايين درهم (نحو 2.1 مليون دولار)، وهو مرض وراثي تسببه طفرة في جين الخلايا العصبية، وكانت والدة الطفلة ناشدت، عبر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمساعدتها في علاج طفلتها.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
luxury-cat-hotel

وجبات فاخرة ومساج.. فنادق 5 نجوم للقطط في بريطانيا - صور

capture-170513-original-1614067005

حدبة اليد التي تظهر لدى الكثيرين!.. إليكم حقيقتها

snow

أمريكيون يحملون بلادهم مسؤولية الثلج المزيف في ولاية تكساس - فيديو

EuzuAeQXUAAw_-r

جنوح ما يقرب من 50 دلفينا على أحد شواطئ نيوزيلندا - فيديو

220212115171863666312

فيديو.. تحول مياه أحد الأودية في فلسطين للون الأحمر

5daf24774c59b723d3121587

بالفيديو.. الشيف التركي بوراك يستنجد بحبيب في لحظة فشل !

أخبار متعلقة
5daf24774c59b723d3121587

بالفيديو.. الشيف التركي بوراك يستنجد بحبيب في لحظة فشل !

1598267462DzXl0

بعد جدل إغلاق مطعمه.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

602a0bfc4c59b7370367cf48

تطورات إغلاق مطعم الشيف التركي بوراك أوزدمير في دبي

Medicine-Administration-Record-MAR-NMC-OSCE-Implementation-Station-Image

تم تأمينه لطفلة سورية .. ما هو الدواء الأغلى في العالم - فيديو

female_judge_with_gavel_3

الإمارات .. أم تطالب ابنها بسداد ما أنفقته عليه خلال دراسته والقضاء يحسم الأمر

801

شرطة دبي تفك لغز اختفاء عامل بعد العثور على عظامه في بالوعة صرف صحي