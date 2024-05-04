حالة طوارئ طبية 'غامضة' تصيب عشرات الركاب في رحلة جوية في ألمانيا

الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة، أصيب عشرات الركاب بإحدى رحلات الطيران من موريشيوس إلى فرانكفورت الألمانية بالغثيان في منتصف الرحلة بين الوجهتين.

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وأبلغ 70 راكبا على متن رحلة شركة طيران "كوندور" عن معاناتهم من الغثيان في منتصف الرحلة التي كانت متجهة إلى مدينة فرانكفورت.



وكان باستقبال الطائرة بعد هبوطها في المدينة الألمانية فريق كبير من أطباء الطوارئ، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأكد متحدث باسم شركة الطيران الألمانية الحادث لصحيفة "بيلد"، مضيفا أن طاقم الرحلة لم يتأثر بالمرض.



ولم تؤكد شركة الطيران سبب المرض المفاجئ، لكنها أشارت إلى أن الطعام على متن الطائرة قد تم إعداده في موريشيوس.



ووفق الشركة فإنها قد فتحت تحقيقا في الحادثة للوصول إلى السبب الحقيقي، واستخلاص التدابير الممكنة منه.

سكاي نيوز