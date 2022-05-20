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حالة غبارية شديدة تشهدها الكويت الاثنين المقبل

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الجمعة، 20-05-2022 02:12 م

حالة غبارية شديدة تشهدها الكويت الاثنين المقبل

عراق غبار


الوكيل الإخباري -ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن البلاد تتأثر بكتلة هوائية حارة مصحوبة برياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية أحياناً بداية من مساء الجمعة حتى نهاية العطلة الأسبوعية.

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وتوقع رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة، ياسر البلوشي، أن الطقس بصفة عامة خلال هذه الفترة حار نهاراً ومائل للحرارة في أول الليل ومعتدل في آخره مع الإشارة إلى حالة غبارية شديدة يوم الاثنين المقبل. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.


وقال البلوشي إن طقس نهار يوم غد السبت حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و50 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.


وتوقع أن يكون الطقس ليلاً مائلاً للحرارة في أوله، معتدلاً في آخره والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومتراً في الساعة، مع غبار عالق ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 26 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام. 

 

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