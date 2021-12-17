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الجمعة، 17-12-2021 10:16 ص

حالة نادرة جدا لامرأة حامل بجنين في الكبد عوضا عن الرحم في كندا

كبد


الوكيل الإخباري - أخبر الطبيب الكندي مايكل نارفي، الذي يعمل في معهد الأبحاث بجامعة مانيتوبا، في حسابه على تيك توك عن حالة غير عادية من الحمل خارج الرحم.

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وفقا للطبيب، بدأ جنين المرأة البالغة من العمر 33 عاما في التطور في الكبد، وقال إن هذه هي الحالة الأولى التي تصادفه من هذا النوع.


علق نارفي على نتائج صور الموجات فوق الصوتية للمريضة: "اعتقدت أنني رأيت كل شيء بوضوح تام".


وفقا للأخصائي، فإن الممارسة المعتادة في حالات الحمل خارج الرحم هي ظهور جنين في تجويف البطن، ولكن ممكن أن تكون هذه الحالة الأولى المسجلة لحمل في الكبد.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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