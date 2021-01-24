حالة نادرة.. سيدة تَلد رضيعة لديها أسنان في مصر- صور

الوكيل الاخباري - وضعت ربة منزل مصرية من دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، مساء يوم الجمعة، مولودة بأسنان في فكها السفلي، وتعتبر الحالة نادرة الحدوث.

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وقال الدكتور محمود عبدالكريم، أخصائي النساء والتوليد الذي أجرى عملية الولادة القيصرية للسيدة، إن الرضيعة ولدت بعد فترة حمل كاملة، والمولودة هي الأولى لأمها التي تبلغ 21 عامًا.



وأكد "عبدالكريم" أن حالة الطفلة تعتبر من الحالات النادرة، مضيفًا أنها تظهر في الإناث أكثر عن الذكور، وترجع إلى عامل وراثي في بعض الأحيان.



وأشار أخصائي النساء والتوليد، إلى أنه نصح والد المولودة بعرضها على طبيب أطفال لأخذ المشورة الطبية الصحيحة، لافتًا أن الطفلة حالتها الصحية جيدة.





المصدر : مصراوي



