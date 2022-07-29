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الجمعة، 29-07-2022 09:23 م

حالة نادرة على مستوى العالم ولادة طفل داخل طفل في مصر - صور

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الوكيل الإخباري - اكتشف الأطباء في مصر حالة نادرة لطفلة مولودة وفي ‏بطنها جنين، وهي من الحالات النادرة على مستوى العالم، وأن يتم ولادة طفل داخل طفل.

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وفي التفاصيل فقد اكتشف استشاري طب أطفال في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، حالة نادرة لطفلة مولودة وفي ‏بطنها جنين، بعد شكوك أسرة الطفلة بوجود انتفاخ في بطن الطفلة، وبعد إجراء أشعة تشخيصية تبين وجود ‏جنين داخل بطن الطفلة، ما يزال في بداية التكوين، وبعد قيام الطبيب بتشخيص الحالة، جرى تحويلها إلى ‏جراحة الأطفال بمستشفى طب الأطفال بجامعة المنصورة لاتخاذ القرار الطبي المناسب.‏


وقال الدكتور زياد إسماعيل، استشاري طب الأطفال في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، فوجئت بأسرة ‏الطفلة تحضرها لي بعد ساعة من ولادتها بإحدى قرى مركز شربين، ولوجود شيء في بطنها غير ‏طبيعي عبارة عن شكل ورم أو انتفاخ وكان لابد من عمل أشعة تشخيصية لاستبيان الأمر وبين أنها حالة ‏‏"طفل داخل طفل" نادرة الحدوث، وفقا لموقع مصراوي .


وأضاف إسماعيل أن هذه الحالة تعتبر ثاني حالة يتم اكتشافها في مصر وسبق وأن تم تسجيل حالة في ‏جامعة عين شمس، وهي من الحالات النادرة على مستوى العالم، وأن يتم ولادة "طفل داخل طفل" وهو ‏عبارة عن نخاع عظمي وأوردة وشرايين وهو طفل غير مكتمل.‏


وأشار إلى أنه جرى تحويل الطفلة إلى مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، وذلك من أجل إجراء أشعة رنين ‏مغناطيسي، وفحصها جيدة قبل تحضيرها إلى الجراحة المقرر لها الأحد المقبل لإزالة الطفل الموجود داخل الطفلة، وتحديد مكانه ‏بكل دقة لإزالته كاملا.‏ (مصراوي)




 




 

 


 

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