حاول تهريب مكسيكيين الى أمريكا داخل تابوت

الوكيل الإخباري - أقر رجل من ولاية تكساس حاول تهريب مواطنين مكسيكيين اثنين داخل تابوت، بالذنب في تهم وجهت إليه، وفقاً لما ذكره ممثلو الادعاء.

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وذكرت وثائق المحكمة أن زاتشاري تايلور بلود (33 عاماً)‏ من جالفستون، اعترف بذنبه في تهمة واحدة تتعلق بنقل أشخاص إلى البلاد بشكل غير قانوني، بحسب ما ذكرته محطة (إيه بي سي نيوز).





وعثر مسؤولو حرس الحدود عند نقطة تفتيش بالقرب من فالفورياس بولاية تكساس على رجلين مكسيكيين داخل تابوت في مؤخرة سيارة كان يقودها الرجل يوم 26 أكتوبر، وفقاً لما ذكره مسؤولون.





وقال الرجلان اللذان تم العثور عليهما داخل التابوت للمسؤولين، إنهما دفعا لمهربين لإحضارهما إلى الولايات المتحدة من المكسيك.





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