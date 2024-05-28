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الثلاثاء، 28-05-2024 09:14 ص

حتى لا تقطع حديثها.. مذيعة أمريكية تبتلع ذبابة خلال بث المباشر - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمذيعة أخبار أمريكية وهي تبتلع ذبابة خلال بث مباشر، حتى لا تقطع حديثها.

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وتركت الصحفية فانيسا ويلش، من شبكة "فوكس بوسطن 25" الأمريكية، المشاهدين في حالة من الذهول، حتى أنهم طالبوها بالحصول على زيادة في الراتب لاستمرارها بالحديث وكأن شيئا لم يحدث.


ووقع الحادث في منتصف البث، عندما سقط جسم أسود صغير يبدو أنه ذبابة على رمش عينها. ثم سقط ببطء قبل أن يدخل إلى فم المذيعة، التي يبدو أنها لم تنتبه وواصلت الحديث.

 

 

روسيا اليوم 

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