حتى لا تقطع حديثها.. مذيعة أمريكية تبتلع ذبابة خلال بث المباشر - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمذيعة أخبار أمريكية وهي تبتلع ذبابة خلال بث مباشر، حتى لا تقطع حديثها.

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وتركت الصحفية فانيسا ويلش، من شبكة "فوكس بوسطن 25" الأمريكية، المشاهدين في حالة من الذهول، حتى أنهم طالبوها بالحصول على زيادة في الراتب لاستمرارها بالحديث وكأن شيئا لم يحدث.



ووقع الحادث في منتصف البث، عندما سقط جسم أسود صغير يبدو أنه ذبابة على رمش عينها. ثم سقط ببطء قبل أن يدخل إلى فم المذيعة، التي يبدو أنها لم تنتبه وواصلت الحديث.





Yes, you heard that right. Vanessa Welch, an anchor for Boston 25 news - affiliated with the Fox network - went on with the broadcast despite a fly entering her mouth while she was speaking. A local news anchor swallowed a fly on live TV while presenting the news.Yes, you heard that right. Vanessa Welch, an anchor for Boston 25 news - affiliated with the Fox network - went on with the broadcast despite a fly entering her mouth while she was speaking. pic.twitter.com/Cwj7uPx40I May 28, 2024

روسيا اليوم