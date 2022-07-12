حجاج بيت الله يؤدون طواف الوداع في ختام المناسك.. فيديو

الوكيل الإخباري-نقلت قناة الاخبارية السعودية اليوم الثلاثاء ، بث مباشر لحجاج بيت الله الحرام أثناء تأديتهم طواف الوداع وهو اخر مناسك الحج .

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وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق من اليوم ، أن 90% من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج.





وتنتهي يوم 13 من ذي الحجة أيام التشريق الثلاثة، ومعها تنتهي مناسك الحج لهذا العام، ويتأهب حجاج بيت الله الحرام للرحيل عن مكة بعد أدائهم الفريضة.



