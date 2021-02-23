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الثلاثاء، 23-02-2021 12:15 م

حدبة اليد التي تظهر لدى الكثيرين!.. إليكم حقيقتها

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الوكيل الاخباري - تظهر لدى بعض الأشخاص على امتداد الإبهام أسفل الساعد حدبة لا ينتبه الكثيرون إلى ماهيتها. وهي في الواقع عبارة عن كيس مليئ بالسوائل ويظهر غالباً عند المفاصل.

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وعادة ما يفرز الجسم هذا السائل من أجل ترطيب تلك المناطق منه. إلا أن خللاً ما يمكن أن يحفّزه على إفراز الكثير منه، وهذا يؤدي إلى تجمّعه على شكل كيس صغير يشكل هذه الحدبة.


وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأكياس يظهر لدى النساء والرجال على حد سواء، ومن مختلف الأعمار.


ومن المفيد إبلاغ الطبيب بظهور الكيس، علماً أنه غالباً ما يختفي بعد مرور 6 أشهر على تشكّله. ويشير الطبيب فيرديريك مازودييه بحسب ما نقل عنه موقع Sante Plus الفرنسي إلى أن "30 إلى 40% من هذا النوع من الأكياس يختفي تلقائياً بعد مرور 4 أشهر على ظهوره الأول".


أما إذا لم يحدث هذا فينصح الخبراء بأن تُطبّق على منطقة ظهوره ضمّادات تحتوي على سائل مطهّر للجروح، على أن تتم استشارة الطبيب في حال الشعور بالألم.

 

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