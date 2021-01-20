حدثت 3 مرات.. مشاهد مدهشة لظاهرة غريبة في الصحراء الجزائرية - فيديو

الوكيل الاخباري - نشرت وكالات إعلام عالمية متخصصة بالطقس مشاهد وصفتها بالظاهرة الغريبة والنادرة سجلت في صحراء دولة عربية.

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وكشفت وكالة "بي بي سي" في قسمها الخاص بالطقس والحالات الجوية عن ظهور حالة نادرة جدا في الصحراء الجزائرية والتي لم تتكرر سوى ثلاث مرات فقط خلال 42 عاما الماضية.

وتظهر المشاهد تشكل خطوط من الثلوج على حواف الكثبان الرملية الصغيرة ما شكل مشهدا بديعا وفريدا ونادرا جدا تداولته وسائل الإعلام بشكل واسع.



وبحسب الوكالات تسبب تساقط الثلوج النادر في الصحراء الجزائرية، الأسبوع الفائت، بتشكل هذه الظاهرة الفريدة في مدينة عين الصفراء الجزائرية وهي ظاهرة نادرة جدا لم تسجل سوى ثلاث مرات فقط منذ 42 عاما.

A picture of the same location called Ain Sefra - Algeria taken few days ago. pic.twitter.com/OySrwX0xfj January 19, 2021



وبينت الصور مشهدا غريبا لتشكل لوحة فنية طبيعية من الخيوط الثلجية المشابكة مع الرمال، الأمر الذي اعطى مشهدا بديعا للصحراء الجزائرية.

المصدر : سبوتنك









