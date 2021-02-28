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الأحد، 28-02-2021 11:29 ص

حدث غريب.. وهم بصري يحول شلالا لحمم بركانية منصهرة في كاليفورنيا - صور وفيديو

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الوكيل الاخباري - يتسبب غروب الشمس في وقت محدد من العام بحدوث ظاهرة غريبة ونادرة جدا تستمر لمدة زمنية قصرة لا تتعدى الدقائق في هذه الفترة من كل عام.

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تتقاطع أشعة شمس الغروب مع مياه شلالات "يوسمايت" الوطنية في مقاطعة كاليفورنيا الأمريكية، لتحدث خدعة بصرية نادرة ووحيدة في العالم، حيث يتحول الشلال إلى ما يشبه الحمم البركانية منصهرة.

 



وبحسب "سي إن إن" يحدث هذا الوهم البصري لبضعة أيام فقط من كل شهر فبراير/ شباط من كل عام، في حال توفر الظروف الجوية المناسبة، ويستمر لبضعة دقائق فقط.

 


ويسقط الشلال من أعلى جرف صخري شاهق يقدر ارتفاعه بحوالي ألفي قدم، بداخل حفرة عميقة جدا، ما يزيد من سحر الظاهرة.

ويجذب مشهد النادر لمياه الحمم البركانية الحمراء الغريبة آلاف المصورين من جمع أنحاء البلاد، بعدف انتظار لحظات تقاطع أشعة الشمس مع المياه المتساقطة لالتقاط صور جميلة لهذه الظاهرة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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