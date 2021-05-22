السبت 22-05-2021
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السبت، 22-05-2021 12:21 م

حدث فلكي سيبهر العالم الاربعاء القادم

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الوكيل الاخباري - تشهد الكرة الأرضية يوم الأربعاء المقبل خسوفا كليا للقمر يحدث للمرة الاولى هذا العام . 

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وحسب الجمعية الفلكية بجدة، سيكون الخسوف مشاهدا بالعين المجردة في جميع أنحاء المحيط الهادئ وأجزاء من شرق آسيا واليابان وأستراليا نيوزيلندا وغرب أمريكا الشمالية لكنه غير مشاهد في سماء الوطن العربي.


وتقول الجمعية الفلكية بجدة، إن "القمر سيعبر خلال ظل الأرض ليحدث خسوفا سيستغرق مرحلة الكلية وقت قصير سيبلغ 14 دقيقة و30 ثانية فقط، إلا أن مرحلة الخسوف الجزئي قبل الخسوف الكلي سوف يستغرق القمر ما يزيد قليلا على 3 ساعات لعبور منطقة ظل الأرض".

 

المصدر - روسيا اليوم 

 




 

 


 

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