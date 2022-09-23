حدث لم تشهده البشرية من قبل.. ناسا تستعد لضرب كويكب لتحويله عن مساره

الوكيل الإخباري -
ستحاول وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) القيام بإنجاز لم تشهد البشرية مثيلاً له من قبل، وهو صدم مركبة فضائية عمدا بكويكب لتحويل مساره، في اختبار رئيسي لقدرة البشرية على منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.اضافة اعلان
وأطلقت المركبة الفضائية "دابل أسترويد ريدايركشن تست" (دارت) من كاليفورنيا في نوفمبر الماضي وهي تقترب بسرعة من هدفها الذي ستضربه بسرعة 23 ألف كيلومتر.
أما حجمها فأصغر من حجم سيارة فيما يبلغ قطرها نحو 160 مترا.
واعتبرت وكالة "ناسا" أن من المهم تنفيذ هذه المهمة قبل أن تكون الحاجة إليها فعلية.
وقال المسؤول في قسم الدفاع الكوكبي في "ناسا" ليندلي جونسون "إنها لحظة مثيرة ليس للوكالة فحسب بل أيضا لتاريخ الفضاء وتاريخ البشرية". ( البيان
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