السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

الآثار العامة: معظم الآثار الأردنية في الخارج نقلت قبل تأسيس الإمارة

الأردن وروسيا يبحثان سبل تثبيت الاستقرار بالجنوب السوري

الفايز: وضعنا خطة للقطاع السياحي بالتنسيق مع مستشارين دوليين

وزير التربية ينعى الطالبتين آية ومجد العلوان

هل ترحّل الحكومة عطلة المولد النبوي الشريف؟

استعدادا للشتاء.. تنظيف قناة الملك عبدالله والعبارات في الأغوار الشمالية

الضمان توضح حول حساب التكافل وموعد تطبيق التعديلات الأخيرة

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

فلسطين النيابية تدين اقتحام المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة

عادة سيئة تؤدي إلى زيادة "مهولة" في إصابات السرطان

الجمعة، 23-09-2022 12:53 م

حدث لم تشهده البشرية من قبل.. ناسا تستعد لضرب كويكب لتحويله عن مساره

image (3)


الوكيل الإخباري - ستحاول وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) القيام بإنجاز لم تشهد البشرية مثيلاً له من قبل، وهو صدم مركبة فضائية عمدا بكويكب لتحويل مساره، في اختبار رئيسي لقدرة البشرية على منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.اضافة اعلان


وأطلقت المركبة الفضائية "دابل أسترويد ريدايركشن تست" (دارت) من كاليفورنيا في نوفمبر الماضي وهي تقترب بسرعة من هدفها الذي ستضربه بسرعة 23 ألف كيلومتر. 

أما حجمها فأصغر من حجم سيارة فيما يبلغ قطرها نحو 160 مترا.

واعتبرت وكالة "ناسا" أن من المهم تنفيذ هذه المهمة قبل أن تكون الحاجة إليها فعلية.

وقال المسؤول في قسم الدفاع الكوكبي في "ناسا" ليندلي جونسون "إنها لحظة مثيرة ليس للوكالة فحسب بل أيضا لتاريخ الفضاء وتاريخ البشرية". ( البيان )

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_a1d5d36669c0b534f42883bee55b33f9

شاب يضرم النار في نفسه خلال مباراة تنس كبرى - فيديو

ryan-grantham

السجن لممثل أمريكي قتل أمه وخطط لاغتيال رئيس الوزراء الكندي

image (2)

رصد فقاعة غاز حول الثقب الأسود العملاق في وسط مجرة درب التبانة

image (5)

بلجيكا تطفىء أضواء طرقها السريعة ليلاً.. فيديو

download (1)

قمر صناعي صيني جديد لرصد البيئة

download

من هي أصغر مليارديرة في العالم ؟

أخبار متعلقة
download (1)

قمر صناعي صيني جديد لرصد البيئة

image

الصين تخطط لإطلاق رحلات سياحية إلى المدار بحلول 2025

730

أصوات مرعبة.. ناسا تنشر تسجيلات لاصطدام نيزك بكوكب المريخ

6329a52e42360402145d6c9a

الصين تنقل إلى القمر عربة قمرية للإمارات العربية

631f0f8c4c59b77f9c12cbfa

مركبة ناسا ترصد كثبانا رملية بأشكال جميلة على سطح المريخ حتتها الرياح

111111

ناسا تنشر تسجيلاً لأصوات مخيفة تنبعث من الفضاء