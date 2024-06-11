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الثلاثاء، 11-06-2024 12:14 م

حدث مميز هذا العام.. 3 خُطب في 3 أيام متتالية خلال ذي الحجة

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الوكيل الإخباري- يشهد موسم الحج هذا العام حدثًا فريدًا، حيث سيتم إلقاء ثلاث خطب على مدى ثلاثة أيام متتالية في شهر ذي الحجة.

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تمثلت هذه الخطب في:

يوم الجمعة 8 ذي الحجة: خطبة الجمعة.
يوم السبت 9 ذي الحجة: خطبة وقفة عرفات.
الأحد 10 ذي الحجة: خطبة عيد الأضحى المبارك.


يرجع بعض المختصين حدوث هذا الحدث إلى سببين: أولًا، دخول شهر ذي الحجة يوم الجمعة. ثانيًا، وقوع وقفة عرفات يوم السبت.


وعلى الرغم من ادعاء بعض المختصين أن هذا الحدث يتكرر كل 7 سنوات، إلا أن الواقع يظهر عدم دقة هذا الادعاء. فقد حدثت نفس الظاهرة في عيد الأضحى لعام 1440 هـ، الموافق 2019م، حيث شهدنا ثلاث خطب في ثلاثة أيام متتالية (جمعة وسبت وأحد) وفقًا لنفس النظام الحالي، وذلك بعد مرور خمس سنوات فقط.


وفي عام 2015 تكررت الظاهرة نفسها مع ترتيب أيام مختلف، حيث بدأت بخطبة يوم عرفة يوم الأربعاء، وثم خطبة عيد الأضحى يوم الخميس، وانتهت بخطبة الجمعة.


هذا الاختلاف يعني أنه لا يمكن تحديد دورة زمنية محددة لهذه الظاهرة، فقد تتكرر كل 4 أو 5 سنوات كما حدث في المثالين السابقين. وفقا لما نقلت صحيفة اليوم السعودية 


 




 

 


 

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