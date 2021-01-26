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الثلاثاء، 26-01-2021 01:43 م

حديقة تعلن عن تعافي غوريلات من كورونا - فيديو

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الوكيل الاخباري - أعلنت حديقة حيوانات "سان دييغو" الأمريكية، يوم أمس الاثنين، أن عددا من الغوريلات يتعافى الآن من مرض "كوفيد-19".

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وأفاد الأطباء البيطريون في حديقة الحيوانات، بأن المجموعة المكونة من ثمانية غوريلات تأكل وتشرب وتتفاعل مع بعضها البعض بشكل طبيعي، وهي في طريقها إلى الشفاء التام، بفضل عمل المتخصصين في رعاية الحياة البرية والأطباء، الذين قدموا الرعاية للمصابين، بحسب ما نقلته صحيفة "إن بي سي" المحلية.

 


وجاء في بيان حديقة الحيوانات: "بالإضافة إلى توفير أفضل رعاية ممكنة للغوريلا، يمكن أن يساهم هذا العمل في فهم أعمق لتأثيرات الفيروس على الحيوانات والبشر في جميع أنحاء العالم".


وأعلنت الحديقة قبل أسبوعين، يوم 11 يناير/ كانون الثاني، عن إصابة ثلاث غوريلات بفيروس كورونا، ومنذ ذلك الوقت تعاون أطباء الحديقة مع 12 خبيرا في مجال الطب والصحة العامة والحيوانية لعلاج القردة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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