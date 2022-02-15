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الثلاثاء، 15-02-2022 10:15 ص

حديقة حيوان بريطانية تغلق أبوابها بعد 186 عاماً من افتتاحها

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن تغلق واحدة من أقدم حدائق الحيوان في بريطانيا أبواب موقعها الذي يمتد إلى 186 عاما إلى الأبد في سبتمبر، مع نقل جميع حيواناتها إلى موقع جديد.

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وذكرت جمعية بريستول لعلم الحيوان أن حديقة حيوان بريستول الواقعة في منطقة كليفتون في جنوب غرب إنجلترا ستغلق بشكل دائم يوم 3 سبتمبر بعد ان كانت مفتوحة للجمهور منذ عام 1836 .

 

وسيجري نقل الحيوانات إلى موقع حديقة الحياة البرية في " وايلد بليس بروجكت"، في جلوسيسترشاير إلى الشمال من المدينة.

ومنذ افتتاحها لأول مرة، استقبلت حديقة حيوان بريستول ما يقدر بنحو 90 مليون زائر وساعدت في إنقاذ 175 نوعا من الانقراض من خلال برامج للحفاظ على الأنواع الخاصة بها.

وتم الإعلان عن قرار بيع موقع الحديقة بعد الإغلاق الوطني الثاني في إنجلترا، بعد أن تخلفت حديقة الحيوان بالفعل عن تحقيق إيرادات في أشهر الذروة خلال الربيع والصيف.


وكانت حديقة الحيوان تعاني بالفعل من انخفاض أعداد الزوار قبل الجائحة، حيث حققت خسارة تشغيلية في أربع من أصل السنوات الست الماضية.

 

البيان 

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