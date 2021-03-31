حرقا وركلا.. تعذيب وحشي لقط يثير ضجة في السعودية - شاهد

الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو متداول في السعودية حالة من الغضب، بعدما أظهر شخصين يعذبان قطا بالحرق والركل، وسط دعوات لمحاكمتهما.
دشن نشطاء على موقع "تويتر" هاشتاج (وسم) بعنوان "حارق القط بالسجائر"، تداولوا خلاله المقطع الصعب.
ووصف مغردون حارق القط بـ "المريض النفسي"، معربين عن أمنيتهم في أن تتحول ضحكته إلى ندم وتعاسة خلف القضبان.
جاهزين نرفع ترند نطلع واحد معتل يطفي سجائر في قطة الشارع ويرفسها؟ هذه صوره بعد توضيحها بالبرنامج شهرو فيه عشان مره ثانيه مايوثق اعتلالاته امام الملأ ويؤذي الحيوانات #حارق_القط_بالسجاير pic.twitter.com/cIOScfEP6z— 🔮 سارا الشهري 🔮 (@__purplesoul__) March 30, 2021
المصدر : سبوتنك