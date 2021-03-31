حرقا وركلا.. تعذيب وحشي لقط يثير ضجة في السعودية - شاهد

الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو متداول في السعودية حالة من الغضب، بعدما أظهر شخصين يعذبان قطا بالحرق والركل، وسط دعوات لمحاكمتهما.

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دشن نشطاء على موقع "تويتر" هاشتاج (وسم) بعنوان "حارق القط بالسجائر"، تداولوا خلاله المقطع الصعب.



ووصف مغردون حارق القط بـ "المريض النفسي"، معربين عن أمنيتهم في أن تتحول ضحكته إلى ندم وتعاسة خلف القضبان.



pic.twitter.com/cIOScfEP6z جاهزين نرفع ترند نطلع واحد معتل يطفي سجائر في قطة الشارع ويرفسها؟ هذه صوره بعد توضيحها بالبرنامج شهرو فيه عشان مره ثانيه مايوثق اعتلالاته امام الملأ ويؤذي الحيوانات #حارق_القط_بالسجاير March 30, 2021

ويظهر في الفيديو، الذي جرى عرضه على خلفية آيات قرآنية تتوعد بالعقاب الرباني، شخصين يقوم أحدهما بحرق قط في الشارع بسيجارة كان يدخنها بسعادة غامرة، فيما يقوم آخر بركله بوحشية.ولم يتسن التأكد من مكان أو تاريخ تصوير المقطع.

المصدر : سبوتنك







