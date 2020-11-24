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الثلاثاء، 24-11-2020 01:27 م

حرمان طالبة جزائرية من دخول المدرسة بسبب شعرها

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الوكيل الإخباري _ طرد مدير مدرسة بولاية وهران الجزائرية، طالبة تبلغ من العمر “16 عاماً” بسبب “تصفيفة شعرها”، وبرر ذلك بأن “شعرها مجعد جداً” ولا يتلاءم مع تلميذات في عمرها.

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وقد اشترط المدير على الطالبة للعودة للدراسة، إعادة تصفيف شعرها بأي شكل “غير الشعر المجعد”.

حيث انتقدت والدة الطالبة تصرف المدير مع ابنتها، وحاولت إقناعه بأن “شعرها عادي ولا يوجد أي قانون يمنع أي نوع من تصفيفات شعر التلميذات”، بينما أصر المدير على موقفه، ورفض إدخالها.


ما اثار ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر رواد مواصل التواصل صور التلميذة وهويتها، وذكروا بأنها مبارزة اسمها “نايلة بن شقور”، فيما كانت الصور قديمة ولم تظهر فيها التلميذة بذلك الشعر المجعد الذي أغضب مدير مدرستها.


وجاءت مجمل ردود الأفعال عبر منصات التواصل منتقدة لسلوك التلميذة، واعتبروا بأنها تجاوزت القانون الداخلي للمدرسة الجزائرية الذي يمنع أي شكل للتلاميذ يكون غير متناسب مع الحرم المدرسي.


بينما وصفت بعض التعليقات إصرار المدير على منعها من الدراسة إلى حين إعادته لشكله الطبيعي بـ”التصرف العنصري والذي لا يمت بأي صلة للعمل التربوي”.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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