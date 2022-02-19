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السبت، 19-02-2022 11:37 ص

حريق يدمر مئات السيارات الفارهة في اوروبا

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الوكيل الإخباري - اندلعت النيران في سفينة شحن ضخمة كانت في طريقها من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وتقل على متنها نحو 3 آلاف سيارة حديثة .

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ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية لمجموعة فولكس فاغن، فإن السفينة يوجد على متنها 3965 مركبة متجهة إلى الولايات المتحدة.

 

وكانت النيران قد اندلعت السفينة على بعد أكثر من ألف ميل قبالة سواحل البرتغال، في حين جرى إجلاء طاقمها المكون من 22 شخصًا بأمان بواسطة سفن أخرى، بما في ذلك سفن البحرية البرتغالية.

 

وكانت سفينة الشحن قد غادرت ميناء إمدن الألماني في 10 شباط، حيث كان من المقرر أن تصل إلى ميناء ديفيسفيل بولاية رود آيلاند الأميركية بتاريخ 23 فبراير الحالي.

 

لبنان 24 

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