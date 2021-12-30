حسام بوجي ضحية التنمر في مصر يحصد ملايين المشاهدات - فيديو

الوكيل الإخباري - تصدر اسم شاب مصري يدعى، حسام بوجي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر، خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت قصته ومعاناته من التنمر.



وقال الشاب الذي يبلغ من العمر 31 عاما إنه تعرض إلى مواقف كثيرة من التنمر المباشر وغير المباشر، على مدار رحلة حياته، وحتى بعد وصوله إلى 31 عاما ظل يواجه المعاناة ذاتها.



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وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن حسام الدين حسين الشهير بـ"حسام بوجي" أطلق عليه هذا الاسم بسبب الشبه الكبير بينه وبين الشخصية الكرتونية المصرية الشهيرة في مسلسل "بوجي وطمطم"، حيث يقطن في حارة برجوان بمنطقة الجمالية في شارع المعز، ويعمل في محل خاص بالملابس.





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