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الثلاثاء، 14-12-2021 11:31 ص

حظر السكوتر الكهربائي في لندن

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الوكيل الإخباري - منعت السلطات في لندن الـ "سكوتر الكهربائي" من جميع وسائل النقل بالمدينة وسط مخاوف من اندلاع حرائق.

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جاء ذلك القرار بعد أن اشتعلت النيران في "سكوتر" كهربائي في محطة بارسونز جرين الشهر الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكشفت مراجعة من قبل هيئة النقل في لندن أن بطاريات الليثيوم المعيبة يمكن أن تتسبب في اشتعال النار في تلك المركبات.


وحذرت الهيئة من أن حريقا في منطقة مغلقة مثل حافلة يمكن أن يؤدي إلى "ضرر كبير" للركاب والعمال.


ويشمل الحظر جميع الخدمات التي تقدمها هيئة النقل بما في ذلك عربات المترو والحافلات والترام.

 

المصدر - البيان 

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