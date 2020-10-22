حظي بألاف المشاركات .. قزم الحظ يثير جدلا عبر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري _ اثارت صورة تم تداولها لـ "قزم الحظ" جدلا كبيرا في الفترة الاخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، لتتخطى مشاركتها مئات الآلاف وذلك بناءا على التعليق المرفق بالصورة والذي يشير الى إن مشاركة صورة ذلك القزم ستجلب حظا سعيدا.

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حيث جاء في التعليق : “هذا قزم الحظ.. لا تتجاهله وسيحدث لك شيئا رائعا” .



وقد لاقى قزم الحظ عدد كبير من التعليقات، فيما قال العديد من مستخدمي مواقع التواصل إنهم فعلا “وجدوا حظا عظيما”.



وعلى الرغم من ذلك، فإن ما يسمونه قزم الحظ ليس قزما حقيقا ولكنه دمية لفنانة روسية تدعى “تاتيانا كاتروشوفا”، مصنوعة يدويا لشخصية خيالية من إحدى الغابات التي أطلق عليها اسم “ساحرة الماندريك”.



ويعد نبات “الماندريك” يعتبر مشهورا لكل من شاهد سلسلة أفلام “هاري بوتر”.



يشار الى ان تاتيانا تبلغ من العمر 45 عاما، وتقضي أغلب وقتها في صناعة الدمى.





المصدر : الامارات نيوز

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