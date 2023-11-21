حفرة بسقف سيارة في فرنسا تشير إلى احتمال سقوط نيزك - صور

الوكيل الإخباري - أثارت حفرة غامضة بسقف سيارة في فرنسا فرضيات عن احتمال سقوط نيزك.



وتحدثت فرق الإطفاء والشرطة في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا عن احتمال سقوط نيزك ، بعد تدخل عناصرهما إثر بلاغ تلقوه عن سيارة بها ثقب قطره نصف متر في سقفها.

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واستدعي عناصر الإطفاء للتدخل بسبب انبعاث دخان من سيارة كانت متوقفة في حي بضاحية المدينة الواقعة في منطقة الألزاس.



وكتب الإطفائيون، في تقريرهم عن عملية التدخل التي أجروها: «بنتيجة ما تعرف عليه الفريق الأول، نشتبهُ في سقوط جسم نجمي».









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