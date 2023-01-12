حفرة تبتلع سيارتين في كاليفورنيا - فيديو

الوكيل الإخباري - وقعت سيارتان في حفرة عميقة تكونت يوم الثلاثاء في وسط طريق في لوس أنجلوس (كاليفورنيا الأمريكية)، وقالت وسائل إعلام محلية إن ركابهما تم إنقاذهما وهم مصابون بجروح طفيفة.

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وأدت أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة إلى فيضانات كبيرة في الولاية التي أعلنت حالة الطوارئ في معظم دوائرها الـ58، كما تسببت بانقطاع بعض الطرق وتعطل شبكات الكهرباء وسقوط الأشجار في الشوارع.





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