حفرة تبتلع سيارتين في كاليفورنيا - فيديو

الوكيل الإخباري - وقعت سيارتان في حفرة عميقة تكونت يوم الثلاثاء في وسط طريق في لوس أنجلوس (كاليفورنيا الأمريكية)، وقالت وسائل إعلام محلية إن ركابهما تم إنقاذهما وهم مصابون بجروح طفيفة.
وأدت أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة إلى فيضانات كبيرة في الولاية التي أعلنت حالة الطوارئ في معظم دوائرها الـ58، كما تسببت بانقطاع بعض الطرق وتعطل شبكات الكهرباء وسقوط الأشجار في الشوارع.
حفرة تبتلع سيارتين في كاليفورنيا.. فيديوhttps://t.co/gEaNpUk3oF pic.twitter.com/78RQA6DxiT— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 11, 2023
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