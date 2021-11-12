الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 05:18 م

حفل زفاف نجل ولي عهد أبوظبي-صور

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الوكيل الإخباري- نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، صورا من حفل زفاف جماعي للشيخ حمدان نجل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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