حفل زفاف نجل ولي عهد أبوظبي-صور

الوكيل الإخباري- نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، صورا من حفل زفاف جماعي للشيخ حمدان نجل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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سعدت اليوم كما سعد شعب الامارات بزفاف حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وزفاف 150 شاباً إماراتياً معه .. نبارك لآل نهيان الكرام .. نبارك ل300 أسرة إماراتية زواج أبنائها وبناتها .. نبارك لشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته ونسأل الله أن يديم الخير والبركة علينا جميعاً pic.twitter.com/3drvzt0Uzd November 10, 2021

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