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الإثنين، 15-02-2021 12:13 م

حفل عقد قران في القصر الملكي المغربي - صورة

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الوكيل الاخباري - أعلن القصر الملكي في المغرب، عن زواج ابنة الأميرة للا أسماء، في إطار حفل خاص بالقصر، فرضته تدابير الجائحة.

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وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، إنه "بمباركة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم حفل عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف، كريمة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء".


وأضافت الوزارة، أن "كريمة الأميرة، عقد قرانها بالشاب علي الحاجي، كما أنه احتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص".



 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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