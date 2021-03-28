حفل يقضي على التباعد الاجتماعي في أوروبا

الوكيل الإخباري - شهدت برشلونة الإسبانية،أمس السبت، حفلا فنيا لموسيقى الروك، حضره 5 آلاف شخص، بعد اجتياز فحص كوفيد-19 في اليوم نفسه، وذلك لاختبار فعاليته في منع تفشي الفيروس في المناسبات الثقافية الكبيرة.



وحصلت الفرقة الموسيقية التي تقدم الحفل على إذن خاص من السلطات الصحية الإسبانية لاستقبال هذا العدد الكبير من الجمهور، في حين أن بقية البلاد تقتصر على التجمعات التي لا تزيد عن أربعة أشخاص في أماكن مغلقة.

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وطُلب من الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو السرطان أو أولئك الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب بفيروس كوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة عدم التسجيل، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".



واختار مشترو التذاكر بين ثلاثة أماكن في برشلونة حيث توجب عليهم الخضوع لاختبار الأجسام المضادة صباح أمس السبت.



وحصل أولئك الذين لديهم نتائج سلبية على رمز على هاتفهم المحمول للتحقق من صحة تذكرتهم لحضور العرض في"باﻻو سانت خوردي" ببرشلونة.



وتمكّن رواد الحفل الموسيقي الذي يقول المنظمون إنه أول حدث تجاري فني بهذا الحجم يقام في أوروبا خلال الوباء، من الاختلاط بحرية، على الرغم من أن أقنعة الوجه كانت إلزامية.



ووفق المنظمين فقد نفدت تذاكر العرض التي تراوح سعرها بين 23 و28 يورو، وتشمل تكلفة الاختبار وقناع الوجه عالي الجودة الذي يعد إلزاميا إلا عند الأكل أو الشرب في مناطق معينة.

سكاي نيوز



