حقائق عامة عن عالم النمل

الوكيل الإخباري - ينتمي النمل (بالإنجليزيّة: ants) إلى عائلة النمليات (الاسم العلمي: Formicidae)، ورتبة غشائيات الأجنحة (الاسم العلمي: Hymenoptera)، وهناك 10,000 نوع منه حول العالم تقريباً، وهو يعد من الكائنات الاجتماعية التي تعيش معاً في مستعمرات منظمة.

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ينتشر النمل في أماكن عديدة من العالم، ولكنه يوجد بشكل خاص في المناطق الحارة منه، ويتراوح النمل في حجمه بين 2-25مم، ويكون لونه أحمر، أو أسود، أو أصفر، أو بني، وتمتلك بعض أجناسه بريقاً معدنياً.



من المعلومات العامة عن عالم النمل ما يلي:

1- يعيش النمل في جميع قارات العالم عدا القارة المتجمدة الجنوبية.

2- تستطيع النملة لوحدها رفع قطع يبلغ وزنها ضعف وزن النملة 10-50 مرة من وزنها؛ وذلك بسبب سمك عضلاتها بالنسبة إلى حجم أجسامها مقارنة بالحيوانات الأكبر منها.

3- تمتلك النملة الرصاصة (بالإنجليزيّة: bullet ant) القرصة الأكثر إيلاماً في العالم، وهي تعيش في الغابات الرطبة مثل الأمازون، ويمكن مقارنة ألمها بالألم الناتج عن الإصابة برصاصة.

4- يمتلك النمل فكين خارجيين يستخدمهما للحفر في الأرض، وحمل الطعام، بينما يستخدم الفكين الداخليين في المضغ.

5- يتناول النمل عناصر من النباتات، ومن الحيوانات.

6- يؤدي النمل وظائف عديدة مهمة للإنسان؛ مثل تناول الحشرات، وتلقيح النباتات، ونثر البذور، وتحريك التربة، ونشر المواد الغذائية.

7- تعود النملة في العادة إلى النملات الأخريات في المستعمرة عند عثورها على قطعة كبيرة من الطعام؛ لطلب المساعدة منهنّ، تاركة وراءها أثراً من الرائحة لتدلها على طريق العودة إليه.

8- يختلف شكل الرأس، والفك من نملة لأخرى، كما يختلف حجم العينين، ويمكن الاستدلال على نمط الحياة، والنظام الغذائي لكل نوع من الأنواع عن طريق النظر إليها.



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