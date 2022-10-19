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الأربعاء، 19-10-2022 10:46 ص

حققت رقما قياسيا عالميا جديدا.. اكتشاف أثقل سمكة في العالم - صورة

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الوكيل الإخباري - اكتشفت مؤخرا "سمكة شمس" عملاقة تزن 3 أطنان بالقرب من جزيرة برتغالية، سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا لأثقل سمكة عظمية سُجّلت على الإطلاق.

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وأجرى الباحثون تشريحا لسمكة الشمس العملاقة وقاموا بتفصيل النتائج في دراسة جديدة نُشرت في 11 أكتوبر في مجلة بيولوجيا الأسماك. وقد بلغ وزن السمكة العملاقة 6049 رطلا (2744 كيلوغراما)، أو ما يقرب من 3 أطنان (2.7 طن متري). كما قام الباحثون بتحليل محتويات معدة سمكة الشمس وأخذوا عينات من حمضها النووي .

 


 

 

روسيا اليوم 

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