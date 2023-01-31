حقيقة انهيار فندق ضخم في مكة المكرمة -فيديو

الوكيل الإخباري- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة، قال ناشروها إنّها تظهر انهيار فندق في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، حديثاً.

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ويتضمّن المنشور ثلاث صورٍ تظهر انهيار جزءٍ من مبنى ضخمٍ مخلّفاً غباراً كثيفاً. وجاء في التعليق المرافق "انهيار فندق مكوّن من 15 طابقاً في مكة المكرّمة، سلّم يا رب"، مما يوحي أنّ الصور توثّق انهياراً حديثاً.



إلا أنّ الصور في الحقيقة تعود لهدم فندق عام 2015.



وبالبحث عنها وجد أنها منشورة في مواقع إخباريّة عدّة عام 2015، مع تعليقات تشير إلى أنّها تظهر هدم مبنى في مكّة المكرّمة، مما ينفي ما جاء في المنشورات المتداولة.



ويمكن العثور أيضاً على فيديو يظهر لحظة سقوط المبنى، منشوراً في أغسطس من العام 2015.



وقد ندّد عدد من المعلّقين على المنشور المتداول باستخدام هذه الصور في إطارٍ مضلّل، وإثارة القلق، موضحين أنّ عمليّة الهدم أتت في سياق أعمال توسعة الحرم المكّي.

الحرة

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