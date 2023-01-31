الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

تعديل امر الدفاع المتعلق بحبس المدين وتمديده حتى نهاية نيسان - تفاصيل

فتح جميع مساجد المملكة كمراكز إيواء بسبب الظروف الجوية

رئيس ديوان الخدمة المدنية: لا يوجد هناك أي استثناءات في التعيينات

ديوان الخدمة المدنية: تعيين 5276 شخص العام الماضي

الجازي: 84.2 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء للعام الحالي

روسيا تكشف عدد من حصلوا على جنسيتها العام 2022

مخاسر الذهب عالمياً تتسع بسبب ترقب قرار الفائدة

الأرصاد: رأس منيف أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

الصناعة والتجارة: إجراءات لادامة عمل المخابز خلال المنخفض

الملك يبدأ اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أميركيين

الثلاثاء، 31-01-2023 11:16 ص

حقيقة انهيار فندق ضخم في مكة المكرمة -فيديو

Home


الوكيل الإخباري- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة،  قال ناشروها إنّها تظهر انهيار فندق في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، حديثاً.

اضافة اعلان


ويتضمّن المنشور ثلاث صورٍ تظهر انهيار جزءٍ من مبنى ضخمٍ مخلّفاً غباراً كثيفاً. وجاء في التعليق المرافق "انهيار فندق مكوّن من 15 طابقاً في مكة المكرّمة، سلّم يا رب"، مما يوحي أنّ الصور توثّق انهياراً حديثاً.


إلا أنّ الصور في الحقيقة تعود لهدم فندق عام 2015.


وبالبحث عنها وجد أنها منشورة في مواقع إخباريّة عدّة عام 2015، مع تعليقات تشير إلى أنّها تظهر هدم مبنى في مكّة المكرّمة، مما ينفي ما جاء في المنشورات المتداولة.

 

 

ويمكن العثور أيضاً على فيديو يظهر لحظة سقوط المبنى، منشوراً في أغسطس من العام 2015.


وقد ندّد عدد من المعلّقين على المنشور المتداول باستخدام هذه الصور في إطارٍ مضلّل، وإثارة القلق، موضحين أنّ عمليّة الهدم أتت في سياق أعمال توسعة الحرم المكّي.

 

 

الحرة

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
received_823828938049675

مواطن سعودي ينقذ قنفذ عالق في الطين على وشك أن يفقد حياته - فيديو

download

منذ 40 عاماً.. شاهد مسن تسعيني وابنه يوزعان على المعتمرين والمارة التمر والخبز

1939357_0

مقابل 70 ألفا.. بيع ملجأ نووي تحت الأرض في بريطانيا - صور

Doc-P-445985-638106668495003636

رجل اشترى لوحة بـ 600 دولار وبيعت بمبلغ فلكي في لندن - صورة

5580127_1516357663

في اللحظات الاخيرة.. شاهد نجاة ركاب عدد من السيارات اثر انهيار صخري مرعب في السعودية

main_image5ea19cb0ccff2

إطلاق نار داخل متجر في لبنان - فيديو

أخبار متعلقة
image (2)

زبون غاضب يقتحم أحد فنادق شنغهاي بسيارته - فيديو