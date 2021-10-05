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الثلاثاء، 05-10-2021 07:12 ص

حقيقة تسبب طفل صيني في أعطال منصات فيسبوك

فيس 2


الوكيل الإخباري - تداول عدد من وسائل الإعلام العربية، يوم الاثنين، خبرا يزعم تسبب "هاكر صيني عمره 13 عاما" في تعطيل خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

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الخبر الذي زعمت وسائل الإعلام أنه منسوب لوكالة رويترز انتشر كالنار في الهشيم خاصة على منصة التغريدات القصيرة تويتر، خلال وقت قصير، حيث ساعد على ذلك انقطاع خدمات منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب لأكثر من 6 ساعات.


ما الذي حدث لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب؟


بدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، التابعين لها، في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش)، فيما وصفه موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الانترنت، بأكبر خلل على الإطلاق تتعرض له فيسبوك.

 


وأقرت فيسبوك بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول طبيعة المشكلة أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بالانقطاع.


تفاصيل الخبر المنسوب لوكالة رويترز
ذكرت وكالة رويترز، أن هاكرز صيني يدعى "سن جي سو"، مسئول عن إيقاف خدمات "فيسبوك" وواتساب وانستغرام. مشيرة إلى أن الهاكرز الصيني يبلغ من العمر 13 عاما فقط.


خبر الهاكر الصيني كاذب
قامت "سبوتنيك" بالبحث في نسختي وكالة رويترز العربية والإنجليزية ولم تجد أي خبر يشير إلى تلك المعلومات المضللة التي تم تداولها في منصات إخبارية عربية ومن قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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