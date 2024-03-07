الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وزيرة العمل: دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد اصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

سرايا القدس: نفذنا "كمينا هندسيا" برتل من الآليات الإسرائيلية

الأرصاد: قفزة بدرجات الحرارة في مع بداية رمضان

إغلاق جزئي لمسرب من شارع الاستقلال بعد سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من رام الله بينهم 4 نساء

ارتفاع سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

تعطّل اشارتين ضوئيتين في عمّان والسير تُحذر السائقين

لبيد: لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في منصبه

إذاعة جيش الاحتلال: مقتل 62 قائدا وضابطا خلال الحرب على غزة

الخميس، 07-03-2024 08:56 ص

حقيقة صورة 'وسام الذبابة' الفرعوني

20191205045218739


الوكيل الإخباري - تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما على صفحات مصرية، صورة يدعي ناشروها أنها لوسام الذبابة الذي كان يُقلّد بمصر القديمة لمن يضطلع بدور بطولي في المعارك العسكرية.

اضافة اعلان

 

إلا أن هذا المنشور مضلل، فما يبدو في الصورة عبارة عن أقراط ذهبية على شكل ذبابة مصنوعة في القرن التاسع عشر، أما الوسام الحقيقي الذي كان يمنح في مصر القديمة فكان على شكل عقد تزينه ذبابات ثلاث، بحسب خبراء.

 

 

ويضم المنشور صورة لمجسمين ذهبيين على شكل ذبابة، و قيل فيه إن ما يظهر في الصورة هو "وسام الذبابة الذي صممه المصريون القدماء". ويتغنى الناشرون بـ "الدقة التي يتم بها هذا التصميم" ويضيفون أن هذا الوسام كان يُقلّد "للعسكريين والملوك والأمراء في مصر القديمة الذين شاركوا في الحروب".


حصد المنشور تفاعلات واسعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما المصرية منها.


فما حقيقته؟

صحيح أن المصريين القدماء كانوا يقلّدون "وسام الذبابة"، وهو أعلى وأرقى وسام عسكري في مصر لمن يقوم بدور بطولي في المعارك العسكرية". إلا أن هذا الوسام لم يكن شكله مثل ذاك الموجود في الصورة بحسب، علاء حسين، وهو مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم.

 

ويضم هذا المتحف النموذج الوحيد لوسام الذبابة في مصر القديمة.
وبحسب حسين "يتميز الوسام الأصلي بالبساطة والدقة في التصميم بشكل يتناسب مع تصميمات المصريين القدماء".

ويشرح قائلا "يتكون وسام الذبابة الذهبية من ثلاث ذبابات من الذهب الخالص معلقة في عقد ذهبي".


إلام تعود صورة المنشور إذا؟
يظهر البحث عن الصورة بواسطة محركات البحث أنها منشورة على مدونة أميركية تشير إلى أنها تظهر أقراطا ذهبية على شكل ذبابة تعود للعصر الفكتوري في القرن التاسع عشر، ولا شأن لها بمصر القديمة.

 


 

لبنان 24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1698015469_0_PAY-PNHALFSHARK01

شاهد سمكة قرش عملاقة تنجرف إلى الشاطئ في أستراليا

65e861194c59b75f4326c0f2

باستخدام مادة فضائية.. حقيبة مصنوعة من الهواء بنسبة 99% في فرنسا - فيديو

Doc-P-1172055-638453191380127672

شاهد عجوز بريطانية تنجو بأعجوبة بعد أن سحبها باب متجر للأعلى وتركها معلقة

101841

شاهد صاعقة تضرب قلب طائرة بالجو في كندا

main_image65e6ee3300abd

بقرة تلتهم ثعبانا تسلل إلى حظيرتها في الهند

AC13jy8J

الجدّ الشاب.. سبعيني صيني يكشف سر شبابه الدائم - صور