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الإثنين، 06-09-2021 12:16 م

حقيقة فيديو السلاحف الراكضة السريعة

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الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو لعدد من السلاحف كبيرة الحجم وهي تركض في باحة، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر بسرعة فائقة وسط استغراب وتعجب الكثير من الرواد.

ويظهر مقطع الفيديو نحو 6 سلاحف تركض بسرعة "على غير العادة" ما أثار استغراب المتابعين، حيث علق أحدهم قائلا: "لم أكن أعرف أن السلاحف يمكنها الركض"، فيما قال آخر: "مهلا السلاحف سريعة.

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وانتشر هذا المقطع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على عشرات ملايين المشاهدات، في حين أن سرعة انتشاره كانت سببا في توضيح حقيقته، حيث أن هذا المقطع هو في الواقع "عمل فني" (ثلاثي الأبعاد)، أنشأه فيرنون جيمس مانلاباز، المتخصص في الواقع المعزز، ونشره مؤخرا على صفحته الشخصية في "إنستغرام" التي يعرض فيها أعماله الفنية.

 

هذا ويشتهر هذا الفنان المقيم في لوس أنجلوس برسومه المتحركة الخيالية والموثوقة، إذ أن مقاطع الفيديو التي يصممها انتشرت مرارا وتكرارا.

 

وفي حديثه عن فنه، أخبر مانلاباز موقع "Colossal" في وقت سابق أن إبداعاته الرقمية هي "مزيج من المفاهيم المخطط لها مسبقًا والإلهام التلقائي"، لافتا إلى أنه يحتفظ بهاتفه وكاميرا 360 الخاصة به دائما، حتى يتمكن من التقاط اللقطات في أي وقت.

 

 

المصدر - لبنان 24 

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