حكم مثير للجدل على قاتل مصاب بالزهايمر في اليابان

الوكيل الإخباري-شهدت اليابان مؤخرا جريمة قتل غريبة من نوعها راحت ضحيتها مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما، على يد جدها البالغ من العمر 88 عاما المصاب بمرض الزهايمر.



وبعد أن اعترف سوسومو توميزاوا الشهر الماضي، أمام محكمة في غرب اليابان بقتل حفيدته تومومي قبل عامين، أكد أنه لا يتذكر ارتكابه للجريمة.

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وخلال المحاكمة، طلب محامو توميزاوا تبرئته من جريمة القتل لكونه يعاني مرض الزهايمر، لكنهم لم ينجحوا في إقناع المحكمة التي أصدرت حكما بالسجن 4 سنوات ونصف العام، بتهمة القتل العمد مما اثار الجدل حول عدم اعتراف المحكمة بمرضه العقلاني وعدم تبرئته .



وفي تفاصيل الحادثة ،في ليلة 9 سبتمبر 2020، دخل الجد وحفيدته في جدال انتهى بقتله المراهقة طعنا بسكين، وفور الانتهاء من الجريمة اتصل الجد بشقيق القتيلة وأخبره أنه وجد جثتها ملطخة بالدماء.

وأثارت حالة توميزاوا العقلية جدلا في المحكمة، حيث أكد الفريق الذي يمثل القتيلة أنه كان واعيا عندما ارتكب جريمته، كما أن فعلته كانت قصدا وعن عمد.



وأصدر أطباء أخضعوا توميزاوا للتقييم تقريرا أكدوا فيه بأنه قادر على التحكم في أفعاله، ولديه القدرة للحكم على الصواب والخطأ، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.



سكاي نيوز

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