حمامة تحقق ثروة بقيمة 1.3 مليون دولار

الوكيل الإخباري _ بالتزامن مع انتشار رياضة الحمام على نطاق واسع في بلجيكا ، حققت الحمامة البلجيكية التي تدعى “نيو كيم” والتي عرفت بـ نجمة المزادات ثروة قدرها 1.3 مليون يورو .

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وقد تم حجز الحمامة في مكان غير معلوم بإشراف شركة أمنية خاصة بانتظار انتهاء المزاد.

وتمتلك كيم الجديدة عيون وجناحين ممدودين، ومن المقرر طرحها في المزاد حتى 15 نوفمبر، وفي غضون 24 ساعة، من العرض وصل المبلغ إلى 1.31 مليون يورو، قدمه مشتر في جنوب إفريقيا.

المصدر : الامارات نيوز

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