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الأحد، 02-05-2021 10:10 ص

حمامة على رأس مصلٍّ في الحرم المكي مشهد يخطف القلوب - فيديو

مكة


الوكيل الإخباري - بينما كان يقيم صلاته، وقفت حمامة فوق رأس مصل في الحرم المكي، ليشعل الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي.

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فقد انتشر مقطع فيديو يظهر رجلاً يقيم صلاته فيما أصرت الحمامة على الوقوف فوق رأسه دون أن تتحرك أبداً.


وأثار الفيديو المتداول إعجاب رواد التواصل، حاصداً مئات الاعجابات، وشهد أيضاً إعادة تغريد لمرات كثيرة.


يشار إلى أن الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام كانت رفعت الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من ١٤ مسارا إلى ٢٥ مسارا، وتمت إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف حيث خصص منها ٤ مسارات لكبار السن وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة.


كما أوضح قبل أيام، مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن التوسع جاء لتسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.


إلى ذلك، أشار إلى أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.

 

 

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