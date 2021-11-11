الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد بعد ترفيعه: الحمدلله رب العالمين

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات المنح والقروض - رابط التقديم

وزير العمل: إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022

التوثيق الملكي يصدر كتاب تاريخ معان الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإدارية

الملك يوجه رسالة الى ولي العهد

الأردن بخير يتصدر تويتر

إضافة عداد الكيلومترات على فحص المركبات ابتداء من العام المقبل

انقلاب على حالة الطقس يوم السبت والارصاد تحذر من السيول

هدر كميات كبيرة من المياه بالشارع العام في دير علا

13 فريقا لمراقبة تطبيق أوامر الدفاع في جرش

الخميس، 11-11-2021 12:31 م

حملة ضد مارك زوكربيرغ وبوراك أوزدمير

8621829_1636626299


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مؤسس ورئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ، إلى جانب صورة للشيف التركي بوراك أوزدمير، في حملة ضدهما بعنوان "صانع السم لا يشربه.

اضافة اعلان

 

ويظهر زوكربيرغ الذي أسس مواقع التواصل الإجتماعي يقرأ كتاباً، مما دفع المتابعين للتعليق على أن هذا الشخص الذي قام يوماً ما بجعلهم مدمنين على مواقع التواصل يقوم بالقراءة، وهذا ما جعله موضع إتهام، حيث أنه وبحسب وصفهم لو لم يكن يعلم سلبيات هذه المواقع لكان إستخدمها مثلهم تماماً.

 

من ناحية أخرى، تداول الرواد صورة بوراك أوزدمير وهو يقوم بتناول وجبات صحية على عكس الطعام الذي يقدمه داخل محلاته، أو يعرضه للناس.

 

من هنا كانت الحملة موجهة لكل من زوكربيرغ وبوراك، أن لا يقوما بالأمور التي تضر صحة الإنسان وتتلف عقله ليحققا المكاسب المادية.

 


 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Ebola-Virus-12-M-1

أكسفورد تبدأ تجارب سريرية للقاح الإيبولا

قطار-ياباني-0-0-780x470

سائق قطار ياباني يقاضي شركته بعد خصم نصف دولار من راتبه

اسماء-بنات-حديثي-الولادة

أسماء بنات راقية تنتهي بحرف الياء ومعانيها

fdgfgdfgfg

زوج يرفع أغرب قضية ضد زوجته في مصر

11202111115416576417550

طفلة أمريكية تقدم على الانتحار بسبب تعرضها للتنمر

143-125206-first-computer-produced-apple-wooden-device_700x400

بيع كمبيوتر خشبي من إنتاج آبل في مزاد علني مقابل 400 الف دولار