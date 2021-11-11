حملة ضد مارك زوكربيرغ وبوراك أوزدمير

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مؤسس ورئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ، إلى جانب صورة للشيف التركي بوراك أوزدمير، في حملة ضدهما بعنوان "صانع السم لا يشربه.

اضافة اعلان

ويظهر زوكربيرغ الذي أسس مواقع التواصل الإجتماعي يقرأ كتاباً، مما دفع المتابعين للتعليق على أن هذا الشخص الذي قام يوماً ما بجعلهم مدمنين على مواقع التواصل يقوم بالقراءة، وهذا ما جعله موضع إتهام، حيث أنه وبحسب وصفهم لو لم يكن يعلم سلبيات هذه المواقع لكان إستخدمها مثلهم تماماً.

من ناحية أخرى، تداول الرواد صورة بوراك أوزدمير وهو يقوم بتناول وجبات صحية على عكس الطعام الذي يقدمه داخل محلاته، أو يعرضه للناس.

من هنا كانت الحملة موجهة لكل من زوكربيرغ وبوراك، أن لا يقوما بالأمور التي تضر صحة الإنسان وتتلف عقله ليحققا المكاسب المادية.







المصدر - الفن