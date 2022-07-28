حملة واسعة لإنقاذ سنجاب في إحدى حدائق موسكو!

الوكيل الإخباري-بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موسكو حملة لحثّ سكان المدينة للعثور على سنجاب في حديقة "تساريتسينو"، لإنقاذه من حلقة بلاستيكية علق فيها رأسه.



وقال منشور نشرته قناة "أخبار موسكو" على تليغرام "يقوم 37 شخصا حاليا بالبحث عن سنجاب في حديقة تساريتسنو، حتى حراس الحديقة انضموا إلى الحملة".

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وأشار المنشور إلى أن السنجاب لوحظ وقد علقت في رأسه حلقة بلاستيكية، ولايمكنه إغلاق فمه أو حتى تناول الطعام، لذا يبحث الناس عنه لتخليصه من هذه الحلقة وإنقاذ حياته".



وتقع حديقة تساريتسينو" في القسم الجنوبي من مدينة موسكو، وتضم متنزهات ومتاحف وقصورا والعديد من الأماكن الترفيهية، وتأوي مساحاتها الخضراء العديد من أنواع الحيوانات والطيور البرية.

روسيا اليوم