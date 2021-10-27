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الأربعاء، 27-10-2021 07:23 ص

حيّر العلماء.. علماء فلك يرصدون تباطؤ دوران الأرض بشكل غير متوقع

الارض


الوكيل الإخباري - ذكر باحثون في مجال الفلك أن كوكب الأرض "قرر" بشكل غير متوقع أن يدور بشكل أبطأ قليلا هذا العام، وقالت مجلة "لايف ساينس" إن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من فهم هذا السلوك.

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وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية بأنه مطلع العام الماضي، لاحظ العلماء أن الأرض بدأت تدور بشكل أسرع قليلا حول محورها، بعد الفوضى والاضطرابات عام 2020، مشيرة إلى أن الدوران المتسارع استمر خلال النصف الأول من هذا العام، لكن يبدو أن كوكب الأرض غير سلوكه ويدور الآن بمعدل أبطأ.


ويرى الخبراء أنه ما زالت هناك حاجة إلى "ثانية كبيسة سلبية" في العقد المقبل، وفقا لما نشره موقع "Live Science".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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