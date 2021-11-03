الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

روسيا تسجل أكبر حصيلة من وفيات وإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

بحث التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة في سوق العمل

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

وفاة عشريني غرقا في سد الملك طلال

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

الأربعاء، 03-11-2021 02:15 م

حيل لتدفئة المنزل بدون تكلفة

تدفئة-المنزل


الوكيل الإخباري - يعاني معظم الاشخاص من عدم قدرة في تأمين الكاز والحطب الكافي للتدفئة خلال فصل الشتاء الذي يدق الابواب.

اضافة اعلان

 

لكن هناك طرق ممكن أن تساعد في تدفئة المنزل من دون الحاجة الى مدفأة أو تكلفة :

 

1- اغلاق الغرف غير المستخدمة
إحدى الوسائل الفعالة لنشر الدفء داخل منزلك هي إغلاق الغرف غير المستخدمة داخل البيت.

حيث إن إغلاق تلك الغرف لا يمنع تحرك الهواء البارد في باقي البيت فحسب، بل يساعد على تركز الهواء الساخن في مساحة واحدة. احرص على إغلاق الغرف غير المستخدمة وجمع أفراد الأسرة في غرفة أو اثنتين إن أمكن لتنعموا بالدفء معاً.

2- تغطية الأرضيات

غطي أكبر مساحة ممكنة من الأرضيات وخاصةً الأرضيات السيراميك باستخدام السجاد، مع استخدام نوعيات ذات وبر كثيف وستشعر بزيادة دفء المنزل بشكل ملحوظ.

 

3- اغلاق النوافذ والستائر والفتحات بإحكام
احرص على إحكام غلق النوافذ وسد الفتحات التي قد يتسرب منها الهواء البارد إلى داخل منزلك، لكن لا تنسي تهوية منزلك في الصباح وذلك لتجديد هواء منزلك، يمكنك ترك شبابيك الحمامات والمطبخ لتهوية المنزل.

 

4- ترك الباب مفتوحًا عند الاستحمام
إذا كان هذا ممكنًا بالنسبة لكِ، يمكنك ترك باب الحمام مفتوحًا عند الاستحمام بالماء الدافئ، للسماح لأبخرته بالتسرب إلى بقية المنزل، ومن ثم المساعدة على تدفئته وسخونته.

 

5- الاغطية الصوفية 
يمكنك استخدام الأغطية والمفارش الثقيلة بدلاً من الملايات في غرف النوم، وكذلك يمكنك تغطية الكراسي والكنب بها للشعور بالمزيد من الدفء.

6- مشروبات ساخنة 
حضر مشروبات ساخنة كاليانسون او الشاي لأفراد العائلة، هذه المشروبات سترفع من حرارة الجسم وتطرد البرد.

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
618254b442360422074ca40c

نهاية غير متوقعة لمطاردة في أمريكا

72294Image1-1180x677_d

العثور على طفلة أسترالية عمرها 4 سنوات على قيد الحياة بعد اسبوعين من اختفائها

ytzq3h5s

قرار قضائي مصري بشأن أموال أسرة حسني مبارك

j_0

شاهد ...بريطانية تصبح أصغر امرأة في التاريخ تقود طائرة بمفردها حول العالم

37671edd15da2679ce8b3bf07533bee6

ولادة عجل متحور برأسين وجسد خنزير في روسيا - صورة

haykal_3azmii

كشف ملابسات جريمة قتل غامضة جرت قبل 1300 عام في الصين

أخبار متعلقة
مكيف-بالعالم-بوابة-الحقيقة

أخطاء شائعة لاستعمال المكيف في الشتاء تزيد من مصاريف الكهرباء