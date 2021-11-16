الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن إدراج مواد جديدة ضمن المواد المخدرة

وزير التربية : نعتزم تطوير التعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق به

ولي العهد يطلع الأمير الحسن والأميرة سمية على برامج جامعة الحسين

الملك يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة

تعليمات للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية

رئيس الوزراء يفوض صلاحيات لوزير الاعلام

توقيف موظف بالعمل وأحد سماسرة التصاريح

الأشغال تباشر العمل على اعادة تاهيل طريق مدرسة عين جملا في جرش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية بتشكيل مجلس أمناء تطوير الاراضي المجاورة للمغطس - اسماء

الثلاثاء، 16-11-2021 03:13 م

حيل ليستمع طفلك إلى نصائحك

unnamed (1)


الوكيل الإخباري - هل لاحظتِ أنه عندما تبدئين بتقديم النصح والمشورة لطفلك، يبدأ هو بالتململ ومحاولة التركيز على أيّ شيء حوله، ما عدا حديثك؟

اضافة اعلان

على الرغم من أن نصائحك كأم قد تبدو ثقيلة على طفلك، من المهم أن يستمع طفلك إلى نصائحك حتى يستفيد منها في حياته، وحتى تكوني أنتِ مصدر المعلومات والنصائح الأول في حياته، فلا يلجأ إلى مصدر غير موثوق به.

 

ولأن نصائحك لطفلك مهمة، إليكِ 3 حيل تجعل طفلك يستمع إلى نصائحك.

 

1- - اطرحي الأسئلة
عندما تقدّمين النصائح إلى طفلك، فإنه يرى أنكِ مغرورة، وأنكِ تعتقدين أن كل الإجابات الصحيحة لديكِ، وأنكِ تشككين في حكمته وحدسه، لذا الجئي إلى أسلوب طرح الأسئلة.
مثلاً اسألي طفلك عن سبب أدائه السيّئ في الاختبار من وجهة نظره، وكيف يعتقد أنه يمكن تحسين نتائجه في ما بعد.
الأسئلة تجعل طفلك يشعر كأن الإجابات نابعة من داخله هو، وتساعده على تنمية حدسه وضميره، وتطوّر لديه مهارة مساءلة نفسه، والتصحيح الذاتي لمساره.

2- شاركي بقصّتك
إن كانت لديكِ تجربة مشابهة لتجربة طفلك من طفولتك، شاركي طفلك تجربتك، ومن ثم يمكنه استخلاص الدروس المستفادة وكيفية تخطي الأزمة.
ولكن عند مشاركة طفلك تجربتك، عليكِ أن تكوني متواضعة، فلا تشعري طفلك بأنكِ كنتِ طفلة مثالية، وبأنكِ أفضل منه، واحرصي على ألا تسردي تجربتك بنبرة يشعر من خلالها طفلك أنكِ تقللين من حجم مشكلته، أو تخطفين الانتباه منه. وضحي من خلال سردك كيف أنكِ كافحتِ للخروج بأمان من التجربة.

3- افتحي باب الحديث
لا تلقي نصائحك بشكل مباشر على طفلك، ولكن الأفضل أن تجلسي بجانبه، وتتجاذبي معه أطراف الحديث، ثم تطرحي عليه وجهة نظرك بهدوء، واجعليه يشعر بأنه يسيطر على زمام الأمور، وأنكِ فقط تضيئين نقاطاً في أفكاره حتى يتوصّل للطريق الصحيح.

 

المصدر- نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
patient-sjukhussang-nb-2020-large-scaled

مصر.. استخراج لوح خشبي دخل في جسد شاب -صورة

7201917235245254278049

شاهد - فيديو متداول لمسؤول كويتي يدهس موظفيه لطلبهم رواتبهم

16369704909185024

بيع مجوهرات هند رستم بمزاد علني في سويسرا

1417421361306758100

3 إخوة أتراك يتزوجون في يوم واحد.. لهذا السبب - صور

619238ac4236046ac43e60d9

العلماء يكشفون أخيرا سر النقاط الساخنة الغامضة على خلايا الدماغ

18d11235-d828-480e-8a5b-f1d271fb32e5_16x9_1200x676

مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك

أخبار متعلقة
afganstan

شاهد...جوع يتسلل إلى أفغانستان صورة طفل بالشارع تخطف القلوب

Doc-P-879697-637709357626130452

سلوكيات خاطئة تفسد موعد نوم طفلك

child-mother4

شجعي طفلك على تنظيف غرفته بثلاث طرق